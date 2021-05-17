شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنشر الخريطة المعتمدة لمصر على صفحتها بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الموارد المائية والرى، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" الخريطة المعتمدة لجمهورية مصر العربية، والتى أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة للوزارة، وهى الجهة المسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن.



وتتحمل هيئة المساحة مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات الجغرافية في صور وأشكال مختلفة تناسب الغرض المطلوب لأجله لدعم الاحتياجات الفردية والقومية وتصف هذه المعلومات الأراضي المصرية، والمعالم الموجودة وملكياتها ويتم تداول هذه المعلومات فى شكل أعمال مساحية وخرائط ورقية ورقمية وقواعد بيانات جغرافية ومنتجات مساحية أخرى.

كما تقوم الهيئة بتكوين الخرائط الجغرافية والأطالس مختلفة الأغراض بهدف استخدامها في الدراسات المختلفة، وتصميم وطباعة بعض الطوابع والشهادات الخاصة بالجامعات المصرية وكذلك الرسومات الفنية والبيانية الدقيقة التي يطلبها القطاع العام مثل هيئة الأرصاد وامتحانات الجامعات والمعاهد وغيرها.

وتنفذ الهيئة بروتوكولات تعاون مع مصالح الدولة لحصر ورفع وتوقيع مشروعاتها على خرائط مساحية 1-2500، وكذلك حصر كافة أملاك بعض الهيئات والمبانى الادارية والمحطات لعدد من المحافظات .

جدير بالذكر، أن هيئة المساحة أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة كبيرة فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.





الخريطة المعتمدة لمصر



