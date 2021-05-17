شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة : توريد 205 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن استلام 12601 طن قمح حتى صباح اليوم الإثنين ليبلغ إجمالي المورد حتى الأن إلى الشون والصوامع 205 ألف طن من محصول القمح خلال الموسم الجديد 2021 في محافظة البحيرة، مؤكدًا على انتظام عملية توريد القمح وعدم وجود أي معوقات خلال عملية التوريد.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم حصاد مساحة 390 ألف فدان من الأرض المزروعة بالقمح في مدن ومراكز المحافظة من إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح في نطاق محافظة البحيرة والتى تقدر بنحو 637 ألف فدان.

وأوضح «آمنة» أن إجمالي عدد الشون والصوامع المعدة لتسليم القمح في المحافظة هذا العام بلغت 37 صومعة وشونة، منها عدد 6 صوامع و31 شونة.

وأكد محافظ البحيرة على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال جميع مراحل توريد القمح أثناء أعمال الفرز والإستلام وأيضًا تحديد نوعية الأقماح الموردة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن لجنة استلام القمح تتكون من ممثلين عن مديرية التموين ومديرية الزراعة والبنك الزراعي المصري وأيضًا ممثلين عن الصوامع وشركات المطاحن وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء وكذلك ممثلين عن الشركات المسوقة، لضمان جودة الأقماح الموردة وانتظام عملية التوريد وحل أي مشكلات تطرأ أثناء عملية التوريد.

وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة الالتزام بمتابعة أعمال التوريد ومدي جاهزية شون المحافظة لإستقبال القمح من المزارعين بشكل يومي، وذلك طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.

وقال «المحافظ» أنه تم تحديد سعر القمح عند درجة نظافة 22،5 بـقيمة 705 جنية مصرى، وكذلك القمح درجة نقاوة 23 بمبلغ 715 جنيه مصرى، وأيضًا القمح عند درجة نقاوة 23,5 بقيمة 725جنية مصرى، لجميع الأصناف المنتجة محلياً.

وأكد محافظ البحيرة على ضرورة التأكد من جودة القمح المورد، وأن تكون الأقماح غير مصابة بالحشرات أو يوجد بها رمل وزلط، ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، وتسهيل الإجراءات عملات التوريد.

وشدد اللواء هشام آمنة على تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بسرعة صرف مستحقاتهم، وتوفير المناخ اللازم لجذب المزارعين، وتوريد أكبر كمية من المحصول لتجاوز المستهدف توريده هذا العام.

محافظ البحيرة : توريد 205 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون

محافظ البحيرة : توريد 205 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون