شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وشروط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس الآباء والطلاب والمعلمين بالبحر الأحمر موعد التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الإبتدائي لعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث يبدأ التقديم في الفترة من 1/6 حتى 30/6 بحيث لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

يشار إلى أنه ينبغي أن يتم تجهيز الأوراق المطلوبة، وهي:

- شهادة ميلاد كمبيوتر

- عدد 4 صور شخصية للطالب، وصورة بطاقة الوالدين

- كراسة التأمين الصحي شاملة الطوابع، وطابع مهن تعليمية + طابع أبنية تعليمية

- إيصال كهرباء أو ماء أو غاز

- ملف به أوراق التقديم من المكتبة وصورة من التقديم على الإنترنت.

ويتم التقديم عبر شبكة الإنترنت