شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة اللقاح أمان لتطعيم العاملين ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح الاثنين،، من داخل الإدارة التعليمية بسمنود، أولى فعاليات مبادرة «اللقاح أمان» والتي أطلقتها محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية الصحة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية ضد فيروس كورونا المستجد بالمجان.

وأشار محافظ الغربية في تصريحات له، الاثنين، إلى أن مبادرة اللقاح حياة تأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا جميع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسجيل العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور رحمي أن المحافظة وضعت خطة تستهدف إعطاء اللقاح للعاملين الراغبين في تلقيه، حيث سيتم غداً تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة، يعقبه تطعيم لباقي العاملين بالمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح المهندس ناصر حسن أنه طبقًا لتوجيهات محافظ الغربية في البدء بالقطاعات التي بها عدد كبير من العاملين، فقد تم اختيار مديرية التربية والتعليم ليكون العاملين بها أول المتلقين للقاح، حيث يعمل بالمديرية وقطاعاتها المختلفة ما يقرب من ٨٥ ألف موظف، تم اليوم استقبال ٢٠٠ موظف، وجاري استقبال باقي العاملين الراغبين في تلقي اللقاح عن طريق التسجيل الإلكتروني

من جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر حميدة أن الفريق الطبي سينتقل إلى الأماكن الحكومية للبدء في عملية إعطاء اللقاح بالمجان عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، بجانب تخصيص ٧ مراكز ومقرات تطعيم بالمحافظة وهي (مركز كبد المحلة، مركز طبي سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزي، إدارة سمنود، مكتب صحة كفر الزيات، مستشفى رمد زفتى).

جدير بالذكر أن المواطنين سيحصلون على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيحصل المواطنون الحاصلون على لقاح «سينوفارم» على الجرعة الثانية بعد ٢١ يوم من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح استرازنيكا جرعتهم الثانية بعد مرور ١٢ أسبوع من تلقيهم الجرعة الأولى.