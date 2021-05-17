شكرا لقرائتكم خبر عن حار على القاهرة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس الثلاثاء 18 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غدًا الثلاثاء، على أنحاء الجمهورية، حيث سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعه من الثلاثاء ١٨ مايو إلى الأحد ٢٣ مايو ٢٠٢١