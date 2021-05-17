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حار على القاهرة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس الثلاثاء 18 مايو

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فاطمة محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غدًا الثلاثاء، على أنحاء الجمهورية، حيث سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعه من الثلاثاء ١٨ مايو إلى الأحد ٢٣ مايو ٢٠٢١
حالة الطقس المتوقعه من الثلاثاء ١٨ مايو إلى الأحد ٢٣ مايو ٢٠٢١
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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