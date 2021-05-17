شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج: تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية نزالى داود بتكلفة 23 مليون و500 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه جارى استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية «نزالى داود» بمركز طهطا، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٣.٥ مليون جنيه، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج في تصريح له، الاثنين، أن المشروع سيخدم 6 آلاف و630 مواطن بالقرية، وأنه تم الإنتهاء من استلام موقع محطة الرفع الخاصة بالمشروع والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٥٦٢٠ متر مكعب / يوم، وكذلك جاري مد شبكات الإنحدار التي تبلغ أطوالها ٧٥٤٠ متر، وخط الطرد بقطر ٢٥٠ ملى متر بطول ٩٥٠ متر، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع بلغت حتى الآن ٣٣.٥%، على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر من العام الجاري.