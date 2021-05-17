شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مشروع صرف صحي بقريتي القراموص والمانسترلي بالشرقية بتكلفة ١٢٩.٦ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الاثنين، إنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي قريتي القراموص والمانسترلي بمركز أبوكبير، بتكلفة 129 مليون و600 ألف جنيه، حيث يشمل المشروع إنشاء محطتي رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 55%، وقد بلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 82%، ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 62%، أماالانشاءات المدنية فقد بلغت نسبتها 70%، والأعمال الكهروميكانيكية إلى 13%، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع، لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين بقريتي القراموص والمانسترلي والقري المجاورة لهما.

من جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات ونسب تنفيذ للمشروع ليساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لقرية طوخ القراموص والقرى المجاورة لها، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 95 مشروع بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و565 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قري ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ووجه محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

