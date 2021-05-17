شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن القناطر الخيرية 3 ساعات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء، اليوم الإثنين، الموافق 17 / 5 /2021، وحتى الساعة الثانيه عشرة منتصف الليل.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وعدم استخدام المياه خلال تلك الفترة لعدم التعرض للأضرار الصحية، وسيتم على الفور إعادة ضخ المياه عقب انتهاء أعمال غسيل الشبكات.