شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تفوز بدعم مشروعين تخرج من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا ITIDA» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الإثنين، فوز مشروعين لطلاب الجامعة ضمن المشروعات الفائزة بالدورة السادسة عشر ببرنامج دعم مشروعات التخرج بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا ITIDA».

وقال «الجيزاوى»، إن المشروعات الفائزة بجامعة بنها هي: «مشروع الكلية الذكية لهندسة بنها، ومشروع الأقمار الصناعية الذكية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي».

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اهتمام الجامعة بمشروعات التخرج وتحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها في المجالات المختلفة.