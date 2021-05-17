شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 499 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 24 منشأة مخالفة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، الإثنين، حملاتها المكثفة بجميع أنحاء المحافظة وبخاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملات التي جرت اليوم بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج، وبتوجيهات من مدير الأمن اللواء دكتور حسن محمود العمدة، عن ضبط 499 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات وقاموا بسداد الغرامة المستحقة، كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهى بدائرة المحافظة للتأكد من الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وأسفرت الحملات عن غلق 17 محلًا تجاريًا بأنشطة مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 7 مقاهى لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 17 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.