شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري كايرو نايل فالي» ينظم حملة تبرع بالدم في نادي الجزيرة الرياضي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام نادي روتاري كايرو نايل فالي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بعمل حملة تبرع بالدم في نادي الجزيرة الرياضي.

وقام الأطباء بعمل توعية لأعضاء النادي بأهمية وفوائد التبرع بالدم.

وشارك بالحضور من النادي: س ف نسمة كامل، ر س. چيهان نبيه، ر س. زينب عزت، ر س هالة حمدي، ر س. عمرو منصور، شيري ساويرس، رانيا الليثي.

نادي روتاري ينظم حملة تبرع بالدم في نادي الجزيرة الرياضي

نادي روتاري ينظم حملة تبرع بالدم في نادي الجزيرة الرياضي