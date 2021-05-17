شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمنزل حافظ عمران عضو مجلس النواب بشبين القناطر ووفاة والدته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل حافظ عمران عضو مجلس النواب، بقرية القشيش التابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وأسفر حريق عن وفاة سيدة "والدة النائب"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمنزل حافظ عمران عضو مجلس النواب، بقرية القشيش التابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور، انتقل مدير الحماية بالقليوبية والعقيد هيثم شحاته وكيل الإدارة، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 7 أدوار "دور أرضى و6 أدوار علوية"، ونشب الحريق بالدور الأرضى والطابق الأول والثانى، حيث فوجئ سكان العقار بالحريق أثناء نومهم، كما أسفر الحريق عن وفاة "س أ خ"، 67 سنة.

وبدأت نيابة مركز شرطة شبين القناطر التحقيقات حيث استدعت المعمل الجنائى لفحص مكان الحريق والتعرف على أسباب اندلاعه، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح للمتوفاة.



الحريق يلتهم جزء من أثاث المنزل



بعد السيطرة على الحريق



تلفيات الحريق داخل المنزل