شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: العدوان الإسرائيلى على فلسطين انتهاك للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن موقف عمال مصر من التطبيع مع إسرائيل ثابت وأن رفضهم للتطبيع مستمر، ومسألة مبدأ، رغم الضغوط التى مارستها عليهم بعض المنظمات الدولية الموالية لهذا الاحتلال.



ودعا البدوى، الأحرار من عمال العالم رفض التطبيع مع الإسرائيليين وعدم العمل معهم فى أى مكان فى العالم، باعتباره كيانا مغتصبا للأرض، يمارس كل أنواع التنكيل بالعمالة الفلسطينية بالإضافة إلى أنه يستخدم قوته العسكرية فى قتل أطفالهم ونسائهم وهدم منازلهم.

وأشار مجدي البدوي، إلى أن عمال مصر يجددون موقفهم برفض الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية، واصفاً ممارسات الإحتلال الجديدة بالإرهاب، مؤكداً على رفضه واستنكاره لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة، أو مصادرة أراضي جديدة أو تهجير الفلسطينيين مثلما يحدث في حي الشيخ جراح، واصفا ما يحدث بالانتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.