شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعلن استئناف صرف معاشات شهر مايو من بنك ناصر الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات مايو، اليوم الإثنين، من منافذ بنك ناصر، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، حيث يتم الصرف بشكل منظم وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وجهت ببدء صرف كافة معاشات مايو للعملاء اعتبارا من بداية الشهر الجارىً عبر ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الإلكترونى كما يتم تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

كما تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.