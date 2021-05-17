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الخشت يزور أسر شهداء جامعة القاهرة من القطاع الطبى لتقديم هدايا من الرئيس

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القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أسر شهداء جامعة القاهرة من القطاع الطبي بمنازلهم، لتقديم هدية  الرئيس السيسى، التى شملت: "سجادة رسم عليها صورة الشهيد، ومبلغ مالي، وشاشة تليفزيون حديثة LED، وعلبة كعك عيد الفطر"، تقديرًا من  الرئيس لشهداء القطاع الطبي من الجيش الأبيض.

وخلال الزيارة نقل رئيس جامعة القاهرة تحيات وتقدير رئيس الجمهورية وتهنئته لأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديره لتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول في جائحة ، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تنسى أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته باللفتة الإنسانية الكريمة من رئيس الجمهورية وحرصه على إدخال السرور على أبناء وأسر شهداء الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أعرب عن تقديره لتضحيات الأطقم الطبية بأنفسهم من أجل علاج وإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن إدارة الجامعة ستقف بجانبهم وتقدم لهم يد العون متى احتاجوها.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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