شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.

- البطاطس 5 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

- الكوسة بـ 6 جنيهات.

- الجزر بـ 5.5 جنيه.

- الخيار بـ 5.5 جنيه.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه

- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.

- الفلفل الألوان 17 جنيها.

- الليمون بـ 27.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 5.5 جنيه.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 8 جنيهات.

ـ ‏‎‏‎العنب 22.5 جنيه.

- البسلة بـ 9 جنيهات.

- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.

