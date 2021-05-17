شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 6 جنيهات.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 5.5 جنيه.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 17 جنيها.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 5.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 8 جنيهات.
ـ العنب 22.5 جنيه.
- البسلة بـ 9 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.