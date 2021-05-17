بدءًا من اليوم.. "السكك الحديدية": تعديل تركيب 4 قطارات بالوجه القبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليوم الإثنين، تعديل تركيب 4 قطارات بين القاهرة/ الإسكندرية/ الأقصر، والعكس، بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، بدلًا من العربات العادية؛ ليكون التركيب بعدد 11 عربة، اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وقررت "السكك الحديدية" مَد مسير قطارَين لمحطة الأقصر بدلًا من محطة سوهاج، اعتبارًا من يوم 5/6/2021، كالتالي:

- تعديل تركيب قطار 27 القاهرة/ الإسكندرية، اعتبارًا من يوم 17/ 5/ 2021.

- تعديل تركيب قطار 158 الإسكندرية/ الأقصر، اعتبارًا من يوم 18/ 5/ 2021.

- تعديل تركيب قطار 157 الأقصر/ الإسكندرية، اعتبارًا من يوم 19/ 5/ 2021.

- تعديل تركيب قطار 1108 الإسكندرية/ القاهرة، اعتبارًا من يوم 20/ 5/ 2021

- يتم امتداد مسير قطارَي 974/ 975 من القاهرة إلى الأقصر، وذلك اعتبارًا من يوم 5/6/2021، على أن يقوم قطار 974 من القاهرة إلى الأقصر الساعة 5:30 صباحًا بنفس التركيب، ويعود يوم 6/6/2021 بقطار 975 من الأقصر إلى القاهرة، على أن يقوم الساعة 8:00 صباحًا.