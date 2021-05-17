شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تفتتح الدورة 30 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في فيينا أعمال الدورة 30 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اليوم الاثنين، حيث ألقت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، غادة والي، كلمة افتتاحية، حذرت خلالها من تعرض المجتمعات لتهديدات الجريمة والفساد بشكل متزايد بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19» وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأبرزت ضرورة العمل على معالجة تداعيات الجائحة من منظور شامل يضم كل أعضاء المجتمع.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، والتي تضمنت مراسم الاحتفال بمرور 30 عامًا على إنشاء اللجنة، مشاركة وزير العدل، المستشار عمر مروان، الذي يرأس وفد مصر، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها جهود مصر في تعزيز كفاءة نظم العدالة الجنائية في ظل الجائحة، وأكد على ما توليه مصر من أهمية لموضوعات مكافحة الإرهاب والتصدي للإتجار بالآثار والممتلكات الثقافية، ويشارك مروان أيضًا في عدة فعاليات جانبية بدعوة من وزيري العدل في النمسا واليابان.

وضم وفد مصر أيضًا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا محمد الملا، وعددا من ممثلي وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وزراء عدل النمسا ونيجيريا وإيطاليا وموزمبيق، فضلاً عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة منير أكرم.

يشارك في أعمال الدورة 30 للجنة منع الجريمة وفود 125 دولة وممثلي 49 منظمة من منظمات المجتمع المدني، حيث بلغ إجمالي المشاركين المسجلين 1100 شخص، يشارك أغلبهم من خلال منصة تفاعلية عبر الإنترنت.

وسيكون الموضوع الرئيسي الذي سوف تتناوله الدورة هو تهريب المهاجرين ومواجهة شبكات التهريب، وأهمية حماية المهاجرين وخاصة النساء والأطفال، كما يتم عقد 88 حدثًا جانبيًا على هامش أعمال اللجنة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مجال مكافحة الجريمة، منها مواجهة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، وإعادة تأهيل المسجونين في المجتمع بعد انتهاء فترة الحبس، ومكافحة الإرهاب في إفريقيا.

وتناقش اللجنة 6 مشروعات قرارات مطروحة أمامها بشأن عدد من القضايا البارزة منها مكافحة الاتجار بالبشر، والتعاون الدولي في التصدي لتهريب المهاجرين، ومواجهة الجرائم ذات التأثير على البيئة، وإعادة تأهيل مرتكبي الجرائم في المجتمع، وتوظيف الرياضة في الوقاية ضد الجريمة، وإصلاح نظم العدالة الجنائية لتمكينها من مواجهة التحديات ذات الصلة بالجائحة.

وتعد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية هي الهيئة الدولية الرئيسية المعنية بموضوعات مكافحة الجريمة ودعم سيادة القانون، وتقوم منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بتنظيم اجتماعات اللجنة وتقديم الدعم الفني والموضوعي لها.

جدير بالذكر أن الدورة 30 للجنة هي الأولى بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الجريمة في اليابان في مارس 2021، والذي شهد اعتماد الدول المشاركة «إعلان كيوتو» المتضمن عددا من الالتزامات الهامة في مجال مكافحة الجريمة، وتمثل الدورة 30 للجنة منع الجريمة فرصة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ هذا الإعلان.