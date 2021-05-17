شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مشروع «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريًا رقم 723 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة».

وللاطلاع على نص القرار: