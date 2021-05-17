شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يزور قرية سنهوا ويوجه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بدعم الوحدة المحلية بسنهوا بجرار نظافة مزود بمقطورة، لاستخدامه في أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع، لخلق جو بيئي وصحي لأهالي القرية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لقرية سنهوا، للاطمئنان على مستوي النظافة، والوقوف على مستوي الخدمات المؤداة لأهالي القرية.

شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة، والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولا بأول، وتحسين مستوي الخدمات المؤداة للأهالي، مع الاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولة محافظ الشرقية بشوارع القرية، تلاحظ له تراكم القمامة والمخلفات بمصرف سنهوا ميت سهيل، ليوجه رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بتطهير المصرف ورفع المخلفات والقمامة الملقاة به، والتي تتسبب في إعاقة حركة المياه وانبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين.