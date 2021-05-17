شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تعديل قطارات من «مميزة» إلى «روسي» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة سكك حديد مصر، تعديل عدد من القطارات من «مميزة» إلى «روسية» اعتبارًا من غد الثلاثاء، بالإضافة إلى مد مسير بعض القطارات.

وقالت الهيئة في بيان، الإثنين، إن أرقام القطارات التي تم تعديلها كالآتي:

تحويل قطار رقم ١١٠٨ الإسكندرية / القاهرة إلى روسى.

تحويل قطار رقم ١٥٧ الأقصر/ الإسكندرية إلى روسى.

تحويل قطار رقم ١٥٨ الإسكندرية/ الاقصر إلى روسى.

تحويل قطار رقم ٢٧ القاهرة/ الإسكندرية إلى روسى.

بالاضافة إلى مد سير قطارى أرقام ٩٧٤/٩٧٥ من وإلى الأقصر ابتداءً من يوم ٦/٦/٢٠٢١.