شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الامتحانات التكميلية للمتغيبين والراسبين بالفصل الثاني الثانوي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إجراء الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي بقسميها العلمي والأدبي، الثلاثاء، ولمدة 3 أيام، للمتخلفين عن أداء امتحان شهر إبريل، أو أدوا الامتحان ولم يحصل الطالب على 25 % من الدرجة العظمي للمادة، أو 50 % من درجات النهاية العظمي، لمجموع الورقة الامتحانية، وللطالب أن يختار من مواد الورقة الامتحانية التي تجعله يجتاز درجة الإجابة.

قال المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تجري داخل 131 لجنة في 9 إدارات تعليمية، للطلاب المتغيبون عن امتحانات شهر ابريل، أو الذين لم يحصل الطالب على 25 % من الدرجة العظمي للمادة، أو 50 % من درجات النهاية العظمي، لمجموع الورقة الامتحانية، وبذات القواعد التي أجريت في الامتحانات الأولي. محذرا من التخلف.

ننشر جدول الامتحانات للقسمين العملي والأدبي، والتي ستجري على مدار 3 ايام بواقع 3 مواد يوميا.

جداول امتحانات الثانوي التكميلية في المنيا