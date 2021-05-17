شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل بالمصالح الحكومية بشمال سيناء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم العمل في مختلف المصالح الحكومية بشمال سيناء، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهد ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له ومختلف المديريات والإدارات الخدمية والمركزية انتظام وتواجد الموظفين في المواعيد الرسمية منذ الصباح الباكر.

من جانبه، أطمئن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والعودة للعمل واستئناف الأعمال.

وشدد محافظ شمال سيناء على ضرورة الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين في كل قطاعات العمل، موجهًا بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية داخل الجهاز الإداري على مستوى المحافظة لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ شمال سيناء على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للعاملين وللمواطنين المرتادين على المصالح الحكومية، فضلًا عن التعقيم المستمر، طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزارء.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي وحتى أمس الاحد، وذلك للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.