شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة بكليات الجامعة المصرية اليابانية حتى ١٦ أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الاكاديمية والتعليم، بدء فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الاخرى في كلية الهندسة وكلية إدارة الاعمال الدولية، والإنسانيات وبرامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي خريف 2021 .

وأضاف «ندا» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن آخر موعد للتسجيل 16 أغسطس 2021، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن مواعيد التقديم وامتحانات القبول على الموقع الرسمى للجامعة.