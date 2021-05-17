شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة عامل «متعفنة» داخل زراعات القمح بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر أهالي قرية أبوالعباس، التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا، الإثنين، على جثة مزارع متعفنة داخل زراعات القمح بالقرية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من أهالي قرية أبو العباس بمركز بني مزار بالعثور على جثة مزارع متعفنة داخل زراعات القمح بالقرية.

انتقل فريق من البحث الجنائي، بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لشخص يدعي على جاد الله، 27 سنة، عامل زراعة، ومقيم بالقرية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة.