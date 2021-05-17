شكرا لقرائتكم خبر عن «القليوبية»: تحرير 2400 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 238 مقهى خلال 11 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة القليوبية إن الحملات المكبرة التي نظمتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، أسفرت عن تحرير 122 محضر ارتداء كمامة، وضبط 85 شيشة، وغلق 15 مقهى وملاهي، وفض 4 أفراح وتجمعات بالنوادي، وتحرير 20 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.

وأضافت المحافظة في بيان، الإثنين، أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تابع الحملات المكبرة بالمدن والأحياء لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة والمستمرة بشكل مستمر ودائم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى أمس الأحد، مشيرًا إلى أن بذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار الإحدى عشر يومًا الماضية ضبط 1517 شيشة وتحرير 2432 محضر عدم ارتداء كمامة و238 غلق مقهى و354 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.