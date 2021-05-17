شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 201 شخص نصفهم من الأطفال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، عبر حسابها بـ"فيس بوك"، ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداء الإسرائيلى على غزة إلى 198 شخصا من بينهم 58 طفلًا و35 إمرأة، بالإضافة إلى 1300 إصابة.

فى غضون ذلك، شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة استهدفت سيارة وسط القطاع، أسفرت عن استشهاد 3 أسخاص، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 201 شهيدا منذ العدوان الإسرائيلى على القطاع.

وأمس، استشهد 4 فلسطينيين، فى غارات شنتها طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلى على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وبلدة بيت حانون شمال القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين بالقصف شمال شرق محافظة رفح؛ ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخر.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة أخرى من المواطنين فى بلدة بيت حانون ما أسفر عن استشهاد مواطنين آخرين وإصابة العديد من المواطنين.

وفى السياق ذاته، أُصيب، شابان بالرصاص الحى خلال اعتداء مستوطنين متطرفين فى حى الأشقرية قرب بلدة شعفاط فى القدس المحتلة.

وأفادت "وفا" بأن مستوطنين فى شعفاط أطلقوا الرصاص الحى باتجاه مجموعة من الشبان؛ ما أدى لإصابة شخصين، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات القدس.