شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى بالسودان بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان والذى يهدف إلى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان بجانب إبراز فرص الاستثمار فى السودان فى القطاعين العام والخاص.

ونقلت وكالة سونا السودانية للأنباء بث مباشر لوقائع المؤتمر من العاصمة الفرنسية، وقال وزير المالية الفرنسى برونو لومير، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن اليوم أن فرنسا ستوفر 1.5 مليار دولار كقرض تجسيرى لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولى حسبما جاء بوكالة سونا للأنباء.

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان الذى تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، أن "هذه إشارة واضحة لدعمنا للسودان ولرئيس الوزراء، سنعمل على حل مشكلة الديون حتى لا يوجد سبب لعدم الاستثمار فى السودان".

وينطلق مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان وسط حضور دولى ومصرى يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما الذى يضم 31 مسؤولا حكوميا سودانيا.

كما يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلا عن 15 رئيسا إفريقيا، وعددا من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولى وعلى رأسها بنك التنمية اللإفريقى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيف ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين.