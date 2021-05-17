شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات مجلس الوزراء": اختيار العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الرقمية العربية2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى إنفوجرافيك جديد فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات ومجتمع المعلومات 2021 تحت شعار "تسريع التحول الرقمى فى الأوقات الصعبة".

ووفقًا للإنفوجرافيك؛ بدأ الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات عام 1969، بمناسبة تأسيس الاتحاد الدولى للاتصالات، وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة الملحة إلى تسريع التحول الرقمى حول العالم، وقد أظهرت التكنولوجيا الحديثة قدرات ومزايا هائلة فى تسيير مختلف نواحى الحياة فى ظل إجراءات الإغلاق العام. ليأتى الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام تحت شعار "تسريع التحول الرقمى فى الأوقات الصعبة".

وقد حققت مصر إنجازات كبيرة فى هذا القطاع؛ كان أبرزها: اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021، واختيار مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا فى الشمول الرقمى 2020؛ وذلك نتيجةً للجهود المبذولة بشكل مستمر، ومنها: تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وإطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية، وتطوير 1600 مكتب بريد، وغيرها.