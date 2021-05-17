شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع الحركة في المواقف العمومية وتطبيق إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإثنين، رؤساء المدن بالتواجد بالمواقف العمومية بالمراكز والمدن، لمتابعة حركة المواقف، وتوفير السيارات للمواطنين الراغبين في التوجه والانتقال من المراكز والمدن والقرى ،ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على حركة موقف كفر الشيخ الجديد والقديم ،وتوفير السيارات لنقل الطلاب والركاب لبقية المحافظات ومنها للمراكز والمدن، كما تابع حركة السيارات الداخلية من الموقف القديم اتجاه المحطة واتجاه القرضا والجامعة .

وتابعت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حركة موقف دسوق العمومي والأرياف ،وتوفير السيارات لنقل الطلاب والركاب من دسوق لبقية المحافظات ومنها للمراكز والمدن وخاصة كفر الشيخ، كما وجهت بارتداء السائقين والركاب للكمامات حفاظا على صحتهم، وحتى لا يتعرضوا للغرامات.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، موقف بلطيم الغربي والشرقي، وحركة السيارات من موقف بلطيم لبقية المحافظة، ومنها لبقية المدن والمراكز والقرى، إضافة لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه حركة موقف السيارات ،وتوفير السيارات لنقل الطلاب والركاب من فوه لبقية المحافظات ومنها للمراكز والمدن وخاصة كفر الشيخ ودمنهور، مشدداً على السائقين والركاب بارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم، وحتى لا يتعرضوا للغرامات.