شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: لدينا خطة لمواجهة كورونا في زحام المواصلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، إن المحافظة لديها خطة لمواجهة الزحام في وسائل النقل العامة، للحفاظ على الركاب من خطر فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «غنيم» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن هناك لجان ميداني تم تشكيلها، والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يتم بالفعل تنفيذ حملات يومية مساء وصباحًا على المواقف العامة، وتطبيق القانون على المخالفين، حيث تم تحرير أكثر من 6 آلاف محضر مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة بجانب الغرامات الفورية، فضلًا عن التوعية التي تنفذها الدولة ونساهم في نشرها عبر صفحة المحافظة على «فيس بوك»، واللجان الشبابية التي تقوم بالتعاون في ذلك.