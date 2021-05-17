شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ مدينة مشتول السوق لمتابعة أعمال النظافة والرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد مدخل المدينة، وشارعي المجلس وترعة الودن، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة وإجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وتمهيد الشوارع لتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة، وكذلك رفع الإشغالات وإزالة اللافتات غير المرخصة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ على متابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والمطاعم، والمقاهي والكافيتريات والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والشوارع، ومواقف السيارات ودور العبادة ومراكز الشباب، لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

واطمأن محافظ الشرقية من رئيس المدينة على سير انتظام العمل داخل ديوان المركز، مشددا على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة مشتول السوق، تفقد أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر إبراش مشتول السوق، منيا القمح، بمسافة 1.6 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترفيق من غاز ومياه شرب وصرف صحي واتصالات وكهرباء، مشددا على رئيس المدينة بمتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف والتطوير وإلزامها بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالطريق.