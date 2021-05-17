شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكشاك وغلق مقاهي وملاهي أطفال ومحلات في حملات بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إزالة إثنان كشك بقالة على الطريق السريع بنها – المنصورة خلال حملة مكبرة لرفع الاشغالات على الطريق.

قال رئيس المدينة ان طريق بنها – المنصورة من الطرق الحيوية للربط بين المحافظات ولا يجوز باى حال من الاحوال وضع أي معوقات علية ما يؤدى إلى ضيقة مؤكدا ان حملات المرور على الطرق والشوارع مستمرة بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة لرصد أي تعديات أو مخالفات أو إشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وتنفيذا الإزالة فورا.

فيما قامت الاجهزة التنفيذية في مدينة شبين القناطر خلال حملة قادها المهندس علاء حسني وناصر عبداللطيف نائبا رئيس المدينة بغلق 2 مقهى ومصادرة 6 شيشة وفض 2 تجمع افراح وغلق 2 نوادى وملاهى أطفال و3 محلات لم تلتزم بالإجراءات الوقائية وتحرير 10 محاضر لمواطنين لم يلتزموا بارتداء الكمامات.

إزالة إثنان كشك بقالة على الطريق السريع بنها - المنصورة

إزالة إثنان كشك بقالة على الطريق السريع بنها - المنصورة