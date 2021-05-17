شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 محال تجارية وتحرير 15 محضرًا لمواطنين لم يلتزموا بالكمامات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إنه تم تنفيذ حملات مكثفة بشوارع المدينة وقرى المركز، والتي أسفرت عن تنفيذ قرار الغلق الإداري المؤقت لعدد 3 محالات تجارية، وتحرير 15 محضر لعدم ارتداء الكمامات الواقية بأماكن التجمعات، والتحفظ على 22 شيشة من بعض المقاهي والكافيهات لمخالفة قرار حظر تقديم الشيشة، علاوة على تحرير عدة محاضر بيئية.

وأضاف أن الوحدة والمجالس القروية التابعة تمكنت من تنفيذ وقف التعديات في المهد على الأراضي الزراعية والإزالة لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على مساحات زراعية بزمام قرية الميمون وأبوصير الملق وقمن العروس وإفوة وإطواب مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وقال إنه تم رفع كفاءة الطرق العامة ومتابعة رصفها وتمهيدها، حيث تم رفع 75 طن من المخلفات والقمامة بشوارع المدينة والمجالس القروية التابعة وتوريدها لمصنع إعادة التدوير بالمنطقة الصناعية «كوم أبوراضي» فضلاً عن رفع 80 طن من نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز.

ومن ناحية أخرى، تم متابعة العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وصيانة أعطال الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء.