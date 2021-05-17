شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة طبية بقرية شم القبلية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت اليوم الاثنين ولمدة يومين، مديرية الصحة في المنيا، قافلة طبية وعلاجية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان .

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ضمت القافلة التخصصات منها الأطفال – الباطنة- الأسنان- الجلدية-الصدر، مشيرا هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .