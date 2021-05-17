شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدنا بلدكم».. مشروع تخرج بـ«إعلام الأزهر» لدعم اللاجئين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة إعلامية كمشروع تخرج تحت عنوان «بلدنا بلدكم» لدعم 6 ملايين لاجئ في مصر وتقديم يد العون لهم وإشعارهم بأنهم لم يغادورا أوطانهم.

وتهدف الحملة لإبراز الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في تقديم الدعم لللاجئين وتوفير كافة سبل الوصول للرعاية الصحية والخدمات التعليمية على قدم المساواة مع المصريين.

جدير بالذكر أن الحملة تقوم بتسليط الضوء على النجاحات التي حقهها اللاجئون في مصر وتشجيعهم على العمل وبذل الجهد مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لهم.

وقال الطلاب المشاركون في المشروع في تصريحات صحفية إنه «نحن كفريق واجهتنا العديد من الصعوبات في تنفيذ الفكرة لكننا أردنا أن تصل فكرتنا للناس وأن نوضح لهم الهدف الرئيسي من الحملة وهو خلق بيئة من الألفة والتعاون والإخاء بين اللاجئين وأفراد الشعب».