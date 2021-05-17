شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طماطم غير صالحة للاستهلاك.. وتحرير محاضر ضد مخابز في حملة رقابية بسمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، الاثنين، إن فريقا من قسم البيئة بمجلس قروي الشنطور بالتنسيق مع الإدارة الصحية بسمسطا نفذت حملة رقابية على المحال التجارية والأسواق بالقرية، والتي أسفرت عن سحب 2 عينة أسماك مملحة (سردين)، وتحرير 5 محاضر شهادة صحية، وإعدام 50 كجم ملح متحجر، و20 كجم طماطم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأضاف أن إدارة التموين قامت بحملة تفتيشية استهدفت المخابز البلدية بمدينة سمسطا والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تموينية تنوعت بين نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وعدم وجود لوحة بمواعيد العمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس المدينة أن الوحدة المحلية نفذت قرارات الإزالة في المهد لمخالفات البناء، حيث قام مجلس قروي دشطوط بإيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على مساحة أرض زراعية بزمام قرية دشطوط وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من ناحية أخرى، استمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالوحدة الصحية لقرية بدهل وذلك لليوم الثاني على التوالي.