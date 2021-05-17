شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد افتتاح معبر رفح البري استثنائيًا لاستقبال الجرحى والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، افتتاح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول أنه تم افتتاح المعبر من الجانب المصرى استثنائيا، لليوم الثانى، وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المصدر إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.. لافتًا إلى أنه وصل إلى الجانب المصرى، أمس، عدد 421 من المسافرين الفلسطينيين.

يذكر أنه تم افتتاح معبر رفح البرى بشمال سيناء استثنائيا، أمس، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.