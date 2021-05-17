شكرا لقرائتكم خبر عن ١٢ مليون جنيه لدعم شبكة كهرباء كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لتدعيم القرى والمراكز على مستوى المحافظة بتكلفة 12 مليونا و206 آلاف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة ابوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، إن استقرار التيار الكهربائي بالقرى وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بقرى غرب كفر الشيخ لإحلال جزء من كابل بداية مغذى روينه بـ160 م كابلات بتكلفة 113 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد «3» تفاريع بـ1600م موصلات، ونقل محول من داخل الأرض الزراعية على الطريق الرئيسي بسد خميس رقم2 بـ90 م كابل متوسط بـ3 أعمدة و60م كابل منخفض، وإحلال وتجديد مغذى الزحاليق بـ12 عامود وبرج لتحسين الجهود لدى مشتركي تلك القرى لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط للقرى المستهدفة، واستقرار التيار الكهربائي بها.

وأضاف محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال توزيع الكهرباء، تم إحلال وتجديد موصلات على 5 مغذيات «فرش بركات، السحماوى، العظمة، الغنايمة، شوغى» بـ 8.6 طن موصلات متوسط، وإحلال وتجديد كابل بداية مغذى ابوغنيمة بـ 550 كم كابلات، وكذا إحلال وتجديد أعمدة مغذى الصابى وربط بين محولي العمدة والشونة بـ 10 أعمدة وبرج، و5 أطنان موصلات بـ550م كابل متوسط بمركز ومدينة سيدى سالم بإجمالي تكلفة 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تغيير كابلات من النوع الأحمر الأمريكي بـ 7 كم بمركز ومدينة دسوق بتكلفة 5 ملايين و244 ألف جنيه، كذلك تقسيم مغذى شابه بـ5.500 كم كابلات متوسط بقرى شمال دسوق بتكلفة 3 ملايين و813 ألف جنيه، لتحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».