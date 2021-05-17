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قفزة مفاجئة.. تعرف على سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 17 مايو 2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق السمك في مصر اليوم الاثنين 17 مايو 2021، ارتفاع مفاجئ فى الأسعار خاصة الأنواع الشعبية مثل البلطي والقراميط، على الرغم من توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطي والبوري باعتبارهما الأكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتنشر المصرى اليوم سعر السمك اليوم الاثنين ببداية التداول كالتالي:

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

24.5

23

26

2021-05-17

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

21

20

22

2021-05-17

قشر البياض

110

90

130

2021-05-17

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

110

90

130

2021-05-17

ثعبان السمك

125

50

200

2021-05-17

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-05-17

السبيط

90.5

11

170

2021-05-17

كابوريا

80

30

130

2021-05-17

مرجان مجمد

22

19

25

2021-05-17

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-05-17

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-05-17

جمبرى سويسى 3

125

90

160

2021-05-17

بورى 1 (≥ 500 جرام)

45

42

48

2021-05-17

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

35

32

38

2021-05-17

مازليا - كشر

35

30

40

2021-05-17

شعور

35

30

40

2021-05-17

وقار

90

80

100

2021-05-17

قاروص

90

80

100

2021-05-17

سردين مجمد

20

15

25

2021-05-17

الماكريل مجمد

30

25

35

2021-05-17

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

21.5

21

22

2021-05-11

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

19

18

20

2021-05-11

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-05-11

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-05-11

قشر البياض

105

90

120

2021-05-11

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

105

90

120

2021-05-11

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-05-11

قراميط

15

10

20

2021-05-11

ثعبان السمك

130

50

210

2021-05-11

المكرونة خليجى

32

29

35

2021-05-11

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وذكرت شعبة تجار الأسماك في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالي 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85%، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جدًا بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرًا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن عزوف نسبة المواطنين عن الذهاب إلى المطاعم والاكتفاء بتناول الأسماك فى المنزل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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