شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة مفاجئة.. تعرف على سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 17 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق السمك في مصر اليوم الاثنين 17 مايو 2021، ارتفاع مفاجئ فى الأسعار خاصة الأنواع الشعبية مثل البلطي والقراميط، على الرغم من توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطي والبوري باعتبارهما الأكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتنشر المصرى اليوم سعر السمك اليوم الاثنين ببداية التداول كالتالي:

نوع الأسماك السعر المتداول أقل سعر أعلى سعر التاريخ بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 24.5 23 26 2021-05-17 بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 21 20 22 2021-05-17 قشر البياض 110 90 130 2021-05-17 قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 110 90 130 2021-05-17 ثعبان السمك 125 50 200 2021-05-17 المكرونة مجمد 25 20 30 2021-05-17 السبيط 90.5 11 170 2021-05-17 كابوريا 80 30 130 2021-05-17 مرجان مجمد 22 19 25 2021-05-17 بربونى مجمد 27.5 25 30 2021-05-17 جمبري 2 مجمد 125 85 165 2021-05-17 جمبرى سويسى 3 125 90 160 2021-05-17 بورى 1 (≥ 500 جرام) 45 42 48 2021-05-17 بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 35 32 38 2021-05-17 مازليا - كشر 35 30 40 2021-05-17 شعور 35 30 40 2021-05-17 وقار 90 80 100 2021-05-17 قاروص 90 80 100 2021-05-17 سردين مجمد 20 15 25 2021-05-17 الماكريل مجمد 30 25 35 2021-05-17 بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 21.5 21 22 2021-05-11 بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 19 18 20 2021-05-11 بلطى اسوانى 27 17 37 2021-05-11 فيليه بلطى مجمد 70 30 110 2021-05-11 قشر البياض 105 90 120 2021-05-11 قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 105 90 120 2021-05-11 قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع) 35 30 40 2021-05-11 قراميط 15 10 20 2021-05-11 ثعبان السمك 130 50 210 2021-05-11 المكرونة خليجى 32 29 35 2021-05-11

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وذكرت شعبة تجار الأسماك في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالي 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85%، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جدًا بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرًا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن عزوف نسبة المواطنين عن الذهاب إلى المطاعم والاكتفاء بتناول الأسماك فى المنزل.