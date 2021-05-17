شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة : رفع 430 طن مخلفات من أوسيم وتحرير 16 محضر إشغال بالوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت جهود أجهزة محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن في تنفيذ مهامها من أعمال النظافة ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، وقامت أجهزة مركز ومدينة البدرشين برصد ٣ حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بقرية ميت رهينة على مساحة ٥ قراريط، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، بالإضافة إلى رفع ٨٠ طن قمامة من مختلف القرى.

ورصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة العياط حالة تعد بالبناء على مساحة قيراط و٦ أسهم بقرية باجة الشيح التابعة للوحدة المحلية بالقطوري.

ومن خلال حملة مماثلة، رصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشأة القناطر أعمال بناء مخالف على مساحة ١٠٠ م٢ بقرية القطا، والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا ومصادرة مواد ومعدات البناء، كما تم شن حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهي والمحال بالإجراءات الاحترازية، والتي أسفرت عن غلق مطعم ومصادرة ٣٥ حالة إشغال.

وشنت أجهزة حي الوراق عدة حملات شملت شوارع (كورنيش النيل، ترعة السواحل، جزيرة محمد، طناش)، والتي أسفرت عن تحرير ١٦ محضر إشغال وغلق وتشميع وعدم ارتداء الكمامة ومصادرة (١٨ شيشة، ١٠ سجاد أرضية، ٤٠ كرسى، ٢ كمبروسر، ١ مرجيحة، ٢ ماكينة لحام ٦ مقعد حديد، ٩ أسطوانات هواء).

وبنطاق حي شمال الجيزة تم غلق وتشميع ٤ مقاهي لتقديمها الشيشة ومصادرة ١٩ شيشة و١٠ كراسى.

وأسفر عدد من الحملات لأجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بنطاق قرى (جزاية، الرهاوى، الجلاتمة) عن تحرير ١٢ محضر غلق وتشميع ومصادرة ٢١ كرسي وأنبوبة بوتاجاز كبيرة و٣ ماسورة حديد وريداتير وترابيزة خشب ومشحمة زيت كبيرة، بالاضافة إلى رفع ١٥٠ طن مخلفات بنطاق القرى، ورفع ٤٣٠ طن مخلفات بنطاق قرى وشوارع مركز ومدينة أوسيم.