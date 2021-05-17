شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل السيناوية تفتح المقاعد والدواوين لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من المواطنين من أبناء القبائل والعائلات السيناوية، عن فتح المقاعد والدواوين لاستقبال المرافقين للمصابين والجرحى الفلسطينيين، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

من ناحية أخرى، شهد مستشفى العريش العام والشيخ زويد المركزي، حملات للتبرع بالدم لصالح المصابين والجرحى الفلسطينيين، فيما انتهت استعداد المستشفيين لاستقبال المصابين والجرحى خلال الساعات القادمة.

وكانت السلطات المصرية فتحت، أمس الأحد، معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا، لعبور الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية.