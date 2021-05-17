شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ٣٩ مليون رغيف بواسطة ٣٠٨ مخابز بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن في مراكز المحافظة خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة التي كانت عليها قبل شهر رمضان المعظم مما أدى إلى توفر الخبز بالمخابز للمواطنين وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل.

وأضاف أنه لم ترد أي شكاوي إلى غرفة العمليات خلال هذه الفترة، موضحاً انه تم صرف كمية قدرها 39.8 مليون رغيف بمعدل 2.6 مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخابز.

وأوضح أنه تم صرف الدقيق البلدي للمخابز البلدية عن حصة أيام عيد الفطر المبارك، وصرف كمية قدرها 2113 طن دقيق بلدي بنسبة 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 584 مستودع دقيق على مستوي المحافظة.