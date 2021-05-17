شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرهبان الفرنسيسكان بمصر يرأس قداس الاحتفال بعيد القديسة ريتا في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل كنيسة القديسة ريتا في حي الجمرك بالإسكندرية، بعيد شفيعتها يوم السبت المقبل 22 مايو الجاري، من خلال قداسات إلهية وصلوات بحضور ومشاركة قيادات الرهبنة الفرنسيسكانية في مصر، وعدد محدود من الأقباط الكاثوليك.

وتقيم الكنيسة 8 قداسات إلهية على مدار اليوم للاحتفال بعيد القديسة ريتا، حيث يقام في الساعة السابعة صباحا قداس بالطقس اللاتيني باللغة العربية وفى الساعة الثامنة يقام قداس بالطقس اللاتيني باللغة الفرنسية، وفى الساعة العاشرة يقام قداس بالطقس اللاتيني باللغة العربية يليه الطواف بأيقونة القديسة ريتا فيما يرأس صلاة القداس الإلهي الأب مراد مجلع رئيس الرهبان الفرنسيسكان في مصر.

كما يقام في الساعة الثانية عشرة صلاة قداس بالطقس اللاتيني باللغة الفرنسية، يليه الطواف بأيقونة القديسة ريتا ويرأس صلاة القداس القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي للأقباط الكاثوليك في الإسكندرية، وفى الساعة الثالثة عصرا يقام قداس آخر بالطقس القبطي، وفى الساعة الرابعة يقام قداس بالطقس الماروني وفى الساعة الخامسة يقام قداس بالطقس اللاتيني باللغة العربية يليه الطواف بأيقونة القديسة ريتا ويرأس الصلاة المطران كلاوديو النائب الرسولي للاتين بمصر.

ويختتم الاحتفال بصلاة قداس بالطقس البيزنطي في الساعة السادسة والنصف مساء.