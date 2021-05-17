شكرا لقرائتكم خبر عن صرف سلع تموينية بمبلغ 30.5 مليون جنيه من الدعم المقرر بمحافظة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 30.5 مليون جنيه بنسبة 70.8% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره مليون جنيه خلال الشهر الجارى لعدد 42616 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصه الخبز المقررة لهم عن شهر إبريل. موضحا أن صرف هذه السلع المقررة تم من خلال 448 تاجرا تموينيا وعدد 169 منفذا بمشروع جمعيتي على مستوي مراكز محافظة الأقصر، لتوفير كافة السلع التموينية للمستفيدين من المنظومة.