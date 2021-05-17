شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزويك: 28 عضوا بالشيوخ الأمريكى يطالبون بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا العشرات من الديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وهى الخطوة التى لم تعلنها بعد إدارة بايدن، وذلك بعدما دعا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى العودة للهدوء وإنهاء العنف فى القطاع.

وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، فإن 28 عضوا فى مجلس الشيوخ بقيادة سيناتور جورجيا جون أوسواف أصدروا بيانا مشتركا: "لمنع مزيد من الخسارة لأرواح المدنيين ولمنع مزيد من التصعيد فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، نحث على وقف فورى لإطلاق النار".

ومن بين الموقعين على البيان السناتور كورى بوكر وتانى داكورث وديك دوربين وتيم كاين وأناس كينج وأمى كلوبتشار وإد ماركى وجيف ميركلى وبيرنى ساندرز وإليزابيث وارن.

وقالت نيوزويك، إن إدارة بايدن طالما دعمت "حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها" على الرغم من دعوات التقدميين لإدانة أفعال إسرائيل تجاه الفلسطينيين فى ظل العنف المتصاعد فى المنطقة. وحث السيناتور بيرنى ساندر الأمريكى اليهودى المستقل إدارة بايدن على إدانة التطرفيين الإسرائيليين.

يأتى هذا فى الوقت الذى أجرى فيه وزير الخارجية الأمريكى اتصالات مع نظرائه فى مصر والسعودية وقطر. وقال بيان الخارجية الأمريكية عن اتصال بلينكن بشكرى أمس، الأحد، إن الوزير الأمريكى كرر دعوته لكافة الأطراف لوقف تصعيد التوترات وإيقاف العنف الذى أسقط مدنيين فلسطينيين وإسرائيليين بينهم أطفال، وفقا للبيان.

وقال بلينكن فى تغريدة لاحقة: ناقشت مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى العنف المستمر فى إسرائيل والضفة الغربية وغزة. كل الأطراف بحاجة إلى وقف تصعيد التوترات ويجب أن ينتهى العنف على الفور.



