شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على منحة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى بشأن البيئة والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012