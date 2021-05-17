شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 600 طن مخلفات وقمامة وتشميع مقاهى مخالفة فى حملات بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، تنفيذ مهامها اليومية من أعمال نظافة ومتابعة للشارع ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، وتوجيهات مشددة من قبل المحافظ لكافة المسؤلين بضرورة المتابعة الميدانية للأعمال.

وفى هذا الإطار، ذكر بيان للمحافظة اليوم الإثنين، أن مركز ومدينة البدرشين نجح فى رصد 3 حالات تعدى بالبناء على أراضى زراعية بقرية ميت رهينة على مساحة 5 قراريط وعلى الفور تم إيقاف الأعمال واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المالك، بالاضافة الى رفع 80 طن قمامة من مختلف القرى.

ورصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة العياط حالة تعدى بالبناء عل مساحة قيراط و6 أسهم بقرية باجة الشيح التابعة للوحدة المحلية بالقطورى.

ومن خلال حملة مماثلة رصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشأة القناطر أعمال بناء مخالف على مساحة 100م² بقرية القطا والتى تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا ومصادرة مواد ومعدات البناء، كما تم شن حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهى والمحال بالاجراءات الاحترازية والتى أسفرت عن غلق مطعم و2 محل ومصادرة 35 حالة إشغال.

وشن حى الوراق عدة حملات شملت شوارع ( كورنيش النيل، ترعة السواحل، جزيرة محمد، طناش ) والتى أسفرت عن تحرير 16 محضر إشغال وغلق وتشميع وعدم ارتداء الكمامة وبيئة، ومصادرة ( 18 شيشة، 10 سجاد ارضية، 40 كرسى، 2 كمبروسر، 1مرجيحة ، 2 ماكينة لحام 6 مقعد حديد، 9 اسطوانات هواء ).

وبنطاق حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع 4 مقاهى لتقديمها الشيشة ومصادرة 19 شيشة و10 كراسى .

واسفرت عدد من الحملات لاجهزة مركز ومدينة منشاة القناطر بنطاق قرى ( جزاية، الرهاوى، الجلاتمة ) عن تحرير 12 محضر غلق وتشميع ومصادرة 21 كرسى وانبوبة بوتاجاز كبيرة و 3 ماسورة حديد وريداتير وترابيزة خشب ومشحمة زيت كبيرة، بالإضافة إلى رفع 150 طن مخلفات بنطاق القرى، ورفع 430 طن بنطاق قرى وشوارع مركز ومدينة أوسيم.