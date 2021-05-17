الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

محمد يوسف

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