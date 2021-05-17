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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا مدرج أسماؤهم في الكشف التالي.
كشف بأسماء طلبي رد الجنسية المصرية
كشف رقم 1
كشف رقم 2