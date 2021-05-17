شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استرداد 7.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لـ5 مصريين بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين بلبنان.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، فى بيان، أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وقال المتحدث الرسمي : إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، عما تم تحقيقه من إنجازات خلال أبريل الماضي، أشارت في إلي إنه تم اعتماد 6 عقود عمل، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 26 طلباً، وتم إحالتها إلى الأمن العام، بالإضافة إلى تسوية 8 شكاوى وديا، وشكوتان تم حفظهما ، و6 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 16 شكاوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وقام المكتب بنحو 5 زيارات للجهات الحكومية المعنية ، وزيارتان للمنشآت وأصحاب الأعمال ، لقائين للجالية لحل المشاكل العمالية لهم .